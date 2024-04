Auto botst tegen boom bij Drachtstercompagnie

ma 15 april 2024, 16.33 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Een automobilist is maandagmiddag gewond geraakt nadat hij met zijn voertuig tegen een boom botste langs de De Knobben bij Drachtstercompagnie. Het ongeval vond omstreeks 15.15 uur plaats.

Mogelijk betrof het een aanrijding met een busje waarbij het busje tot stilstand kwam, half in de sloot.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse na een melding van het incident. De bestuurder van de Mercedes is voor behandeling per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.

De exacte oorzaak van het ongeval is onbekend. Mogelijk speelde het weer een rol. Deze middag kenmerkte zich door windstoten en veel regen.

De auto is door een bergingsbedrijf geborgen en afgevoerd.