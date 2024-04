Kollumer Kaasdagen brengen feestweek vol vermaak

zo 14 april 2024, 10.44 uur

KOLLUM - Van 19 tot en met 27 april staat het dorp Kollum volledig in het teken van de jaarlijkse Kollumer Kaasdagen. Een gevarieerd feestprogramma van maar liefst negen dagen, bomvol activiteiten voor jong en oud in het centrum.

De Kollumer Feest Commissie heeft er weer voor gezorgd dat de week voor Koningsdag een waar feest wordt in het dorp. De festiviteiten trappen vrijdag af met een puzzeltocht, kaart- en darttoernooien. In het weekeinde volgen onder meer een kerkdienst, een matineevoorstelling met een feestband en een 'foute party' met artiesten als De Doelleazen.

Toneel, bingo en playbackshows

In de daaropvolgende dagen staan toneel, een bingoavond, een scholen-playbackshow en een 'alleskunners'-wedstrijd op het programma. Donderdag is de traditionele ringrijdersdag, met tevens een pubquiz. De vrijdag voor Koningsdag is gereserveerd voor de 21e editie van de 'Kollumer Katloop', een populaire hardloopwedstrijd. Met op Koningsnacht een 'Hollandse avond' met optredens van onder meer Henk Dissel.

Oranjebraderie en Kingsdayfestival

Zoals altijd is Kollum op Koningsdag de regionale trekpleister. Na de aubade en een oranjebraderie overdag, wordt de feestweek 's avonds afgesloten met het 'Kingsdayfestival' in het Witwaterbos. Met de Moonlight Drive in Show en Gaatze Bosma.

De feestcommissie heeft de inwoners van Kollum opgeroepen hun straten dit jaar te versieren in het thema 'Rondje om de wereld', voor de typische Kollumer kaasdagensfeer.