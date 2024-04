Brandweer moet kilometer achteruit rijden na inzet

za 13 april 2024, 18.13 uur

EARNEWALD - De brandweer moest zaterdagmiddag in actie komen voor een aan lager wal geraakte boot. De brandweer van Leeuwarden is ter plaatse gekomen op het fietspad langs het Spoekepaad tussen Earnewâld en Warten.

Het is onbekend of de brandweer ook nog in actie is gekomen om te helpen. Omstreeks 14.15 uur zou er een zeilboot vast zijn geraakt op de basaltblokken in het Prinses Margrietkanaal.

De brandweerauto van Leeuwarden moest na de inzet een kilometer achteruit rijden om weer op de gewone weg uit te komen. De plek was alleen bereikbaar via het fietspad.

De brandweerboot van Grou heeft de schipper en zeilboot naar de haven van Warten gesleept. De brandweer was gebeld omdat er sprake zou zijn van een onveilige situatie op het kanaal.