Marco Kroon spreekt veteranen in Drachten toe

za 13 april 2024, 15.00 uur

DRACHTEN - "We zijn allemaal één, draag dat uit en je mag trots zijn op elkaar." Zo eindigde majoor Marco Kroon zijn korte maar bondige speech tijdens de Veteranendag Smallingerland in de Lawei zaterdag. Zijn verhaal was met opzet niet lang. "Verbroedering belangrijkste van zo’n dag."

Thuisfront en wij-denken

Kroon begon zijn verhaal met bedanken van het thuisfront van de veteranen. " Als het thuis niet goed zit heb je geen goede militair" zo sprak hij. Daarnaast stond hij stil bij het feit dat de samenleving steeds individualistischer wordt. "Het denken in het wij is ver te zoeken tegenwoordig".

Mentaliteit

Naast majoor Kroon sprak ook burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland de aanwezigen toe. Ook Rijpstra maakt zich zorgen over de mentaliteit in de samenleving. "In plaats van je af te vragen wat de maatschappij voor jou kan betekenen vraag een keer wat kan ik voor jou betekenen." aldus Rijpstra.

Vrede is broos

De burgemeester benadrukte nogmaals hoe belangrijk de inzet van deze veteranen is geweest. En ook hoe belangrijk het is dat we ons beseffen dan de vrede broos is met de situatie in Oekraïne en Gaza. "Met gevaar voor eigen leven bieden onze militairen bescherming voor ons."

Bevrijding van Drachten

Voorafgaand aan de sprekers was er een minuut stilte ter nagedachtenis aan de militairen die er niet meer zijn. Voorzitter van het veteranen comité Drachten Peter Blaauw legde dat in Drachten de veteranendag gelinkt is aan de bevrijding van Drachten aan het einde van de Tweede Wereldoorlog op 14 april 1945.

Buitenactiviteiten

Naast het besloten deel binnen was er buiten ook van alles te doen. Er waren diverse stands en er was live muziek. Iedereen kon een kijkje komen nemen. Het het contact tussen de burgers en de veteraan/militair stond hierbij centraal.

