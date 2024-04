Bijzondere herdenking bij monument Blauforlaet

vr 12 april 2024, 20.12 uur

BUITENPOST - Burgemeester Oebele Brouwer en kinderburgemeester Thealien Bosma hebben donderdag samen met leerlingen van groep 7 en 8 van dorpsschool de Twa-Ikker in Augustinusga een krans gelegd bij het oorlogsmonument van Blauforlaet.



Burgemeester Brouwer nam in zijn verhaal de kinderen mee naar de historische gebeurtenis bij de brug in 1945. Hij benadrukte het belang van vrijheid en verwees naar de huidige wereldwijde oorlogssituaties.

"Al koesterje wy de frede, op oare plakken yn de wrâld binne noch altyd konflikten." zei Brouwer. "De betinking fan hjoed lit wer sjen dat stilstean by oarloggen en konflikten tige wichtich bliuwt."

Na de kranslegging zongen de aanwezigen het Wilhelmus, begeleid door De Bazuin uit Augustinusga. Wâldsjonger Marcel Smit sloot de herdenking af met een door hem gemaakt lied. "Der is hjir fochten foar de brêge en krekt dêrnei binne wy befrijd. Men kin de heechste wet berikke as der earst mar ris in brêge leit".



Het monument bij het Prinses Margrietkanaal herinnert de inwoners van Blauforlaet aan de gevechtshandelingen tussen leden van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten en troepen van de bezetter op 14 april 1945.