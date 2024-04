Handje vol demonstranten bij bijeenkomst Christenen voor Israël

vr 12 april 2024, 18.09 uur

SURHUISTERVEEN - Slechts een handje vol demonstranten kwamen vrijdag demonstreren bij een bijeenkomst van Christenen voor Israël. De controversiële Israëlische spreker Hananya Naftali stond in zalencentrum de Lantearne op het podium.

De actiegroep Friesland For Palestine had in de loop van de dag een oproep gedaan om te gaan demonstreren maar uiteindelijk kwamen er niet meer dan 20 demonstranten naar Surhuisterveen. Ze riepen leuzen als 'From the river to the sea' en 'Free Palestine'.

Vier demonstranten werden op een zeker moment door de politie uit de zaal verwijderd toen ze leuzen riepen.

Het zalencentrum zelf was volgens Omrop Fryslân vooraf niet op de hoogte van de bijeenkomst. De zaal was afgehuurd en het was niet bekend dat Naftali zou komen. Eerder weigerde De Lawei de man vanwege zijn 'politiek activisme'.

Naftali werkt in het media-team van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt zelf: "Ik ben een Israëli die uit liefde voor zijn land werkt en niet uit haat voor de Palestijnen."

De politie was aanwezig tijdens de bijeenkomst. Er werden ook agenten te paard en op de fiets ingezet. Uiteindelijk zorgde de aankondiging van de demonstratie in de media ervoor dat veel mensen uit de buurt een kijkje kwamen nemen. Zij riepen op hun beurt dat de demonstranten moesten opdonderen uit 'us Fryslân'.

