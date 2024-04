Automobilist rijdt slagboom eraf bij Lidl

do 11 april 2024, 13.22 uur

DRACHTEN - Het ging even helemaal mis bij de Lidl in Drachten. Een automobilist wilde het terrein verlaten en bij de slagboom drukte hij per ongeluk het gaspedaal in.

De auto reed dwars door de gesloten slagboom en trok het gevaarte mee de berm in. Daar werd op Leerlooiersstraat nog een geparkeerde auto beschadigd alvorens de bestuurder weer tot stilstand kwam.

De man kwam met de schrik vrij. Zowel de politie als een ambulance kwamen uit voorzorg ter plaatse. De politie heeft de aanrijding met de bestuurder en betrokkenen afgehandeld.

