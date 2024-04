Wethouder in actie voor De Westereen: kapotte geldautomaat is onacceptabel

do 11 april 2024, 10.16 uur

DE WESTEREEN - Wethouder Rommy Kempenaar van Dantumadiel komt in actie voor zijn inwoners van De Westereen. Hij vindt het onacceptabel dat de enige geldautomaat in het dorp al meerdere dagen buiten werking is.

In De Westereen zouden nog veel mensen wonen die contant geld 'uit de muur' halen. De defecte automaat heeft daarom grote impact op veel mensen.

"Onze inwoners zijn de dupe. Vooral ouderen en mensen met een beperking betalen vaak met contant geld" zegt economie wethouder Rommy Kempenaar.

De geldautomaat van Geldmaat aan de Ferlinge Stasjonstrjitte in de Westereen is volgens de gemeente altijd drukbezocht. Sinds vorige week is de automaat buiten werking omdat deze vervangen wordt voor een nieuwe.

"Dagenlang geen contant geld kunnen opnemen of moeten uitwijken naar een ander dorp om te pinnen is niet acceptabel" aldus de wethouder. Het is niet de eerste keer dat de geldautomaat buiten werking is. "We gaan als gemeentebestuur dit probleem bij Geldmaat onder de aandacht brengen."

