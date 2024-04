Brandweer blust 'brand' in eigen kazerne

wo 10 april 2024, 19.55 uur

OOSTERWOLDE - De brandweerlieden van de kazerne aan de Dertien Aprilstraat in Oosterwolde hebben woensdagavond een ongepland 'brandje' in hun eigen onderkomen moeten blussen. De brandweerploeg werd rond 18.55 uur gealarmeerd vanwege rookontwikkeling in de brandweerkazerne.

Er was namelijk korte tijd brand geweest in het dak van het pand. Eerder op de dag waren er dakdekkers bezig geweest. Er was tijdens dit werk een brandje in het dak ontstaan. Door de brand en het bluswerk met een poederblusser, kwam de kazerne vol rook te staan.

Toen twee brandweermannen ter plekke de rook opmerkten bij de kazerne, twijfelden ze geen moment en werd het volledige brandweerteam gealarmeerd. Mede met het oog op de voertuigen die in de kazerne stonden.

"Met poeder blussen bij de voertuigen die binnen staan, dat gaat niet goed samen" merkte een getuige op. De brandweer heeft hun eigen voertuigen schoongemaakt met behulp van een tuinslang. Ze waren inderdaad besmeurd geraakt door het gebruikte poeder uit de blusser.