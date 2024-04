Zorgen over torenhoge kosten verbranden elzenhout

wo 10 april 2024, 16.51 uur

DRACHTEN - De torenhoge kosten voor het verbranden van snoeihout in Smallingerland leiden tot zorgen bij boeren, die elzensingels rondom hun landerijen onderhouden. Voor het verbranden van snoeiafval hebben ze sinds 1 januari 2024 een vergunning nodig, waarvoor de gemeente en omgevingsdienst Fumo in Grou samen 3.950 euro in rekening brengen. Daarnaast is nog een APV-vergunning van 50 euro nodig.

CDA-raadslid Douwe Hiemstra zei dinsdagavond in de vergadering van Het Debat zich zorgen te maken. De vergoeding voor elzensingelonderhoud levert 60 cent per strekkende meter op.

Het huidige beleid om het verstrekken van gemeentelijke vergunningen kostendekkend te maken kost de Smallingerlandse boer grof geld. "Als je vier kilometer aan elzensingel hebt, krijg je 2.400 euro aan vergoeding voor onderhoud en dan moet er geld achteraan. Dat is niet te doen."

De hoge bedragen voor de benodigde vergunning in Smallingerland vallen vooral op, omdat boeren in omringende gemeenten alleen hoeven te melden dat ze hun afval verbranden. Wethouder Maria le Roy zegde toe met de betrokken gemeentebesturen in overleg te gaan.

Formeel hoeven ze de kosten niet in rekening te brengen. Smallingerland doet dat wel omdat de gemeenteraad met de komst van de nieuwe Omgevingswet daartoe eerder al heeft besloten.

Wethouder Le Roy probeert om andere gemeenten ook zover te krijgen om een kostendekkende vergoeding voor de vergunningafgifte vragen. Tegelijkertijd klopt ze bij de Fumo aan om te horen of de in rekening gebrachte kosten ook naar beneden kunnen. "We zijn dit jaar nog aan de afspraken gebonden. Als raad en college hebben we afgesproken dat dit eerste jaar is om te leren. Ik besef me dat het tot grote schokeffecten leidt, maar we moeten zorgen dat we als gemeenten dezelfde leges vragen." In december wordt het huidige beleid in Smallingerland geëvalueerd.

Boeren in Smallingerland hebben momenteel nog niet in grote getale vergunningen voor het verbranden van elzenhout aangevraagd. Redenen zijn onder andere het natte voorjaar en het broedseizoen, dat net is begonnen.

Ook is er kans dat de boeren elkaar gewaarschuwd hebben voor de hoge bedragen voor vergunningaanvragen, aldus CDA-raadslid Hiemstra.

Alternatieven als het versnipperen van snoeiafval of wegbrengen naar de gemeentelijke milieustraat werden ook als opties genoemd. Wethouder Le Roy pleitte voor onderzoek naar het gebruik ervan als grondstof.