Kritiek op nieuwbouw naast sportcomplex Houtigehage

wo 10 april 2024, 14.43 uur

HOUTIGEHAGE - De nieuwbouw van drie vrijstaande woningen aan de Dûnoarsdwei in Houtigehage wordt in de buurt allerminst enthousiast ontvangen. Niet alleen de directe buren van het bouwperceel, maar ook de gebruikers van het sportcomplex pal ernaast zien de komst van nieuwe woningen niet zitten.

Voorzitter Hendrik Boonstra van sportvereniging Houtigehage verwacht klachten over geluidsoverlast, zo bleek dinsdagavond tijdens de vergadering van de Ronde Tafel in de gemeente Smallingerland.

"Het sportcomplex geeft overlast door geluid en licht. Het zou jammer zijn als er nu huizen worden gebouwd, er naderhand klachten komen en wij in onze activiteiten worden belemmerd", hield sportvoorzitter Boonstra de gemeenteraadsleden voor, "Zoiets kan heel vervelend worden, tot een verbod op onze activiteiten leiden en dat willen we voorkomen."

De gemeente heeft weliswaar een onderzoek naar de geluidsnormen uitgevoerd, maar dat is alleen tijdens wedstrijden gebeurd, vertelt voorzitter Boonstra. De verwachte overlast is ook tijdens evenementen op het sportcomplex of in de sporthal ernaast. Het gaat dan om af en aan rijdend verkeer of bijvoorbeeld muziek tijdens een slotfeest.

De naaste buren Gerbrich de Boer en André Stoop beaamden dat er overlast kan zijn. Tijdens een van de laatste feestjes "kon je letterlijk verstaan wat er werd gezegd. Ook konden we meegenieten met de muziek. Wij zitten nog op redelijke afstand van het sportcomplex en hebben er geen last van, maar ik me goed voorstellen dat nieuwe bewoners daar wel hinder van ondervinden", aldus De Boer, die ook wees op een waterpomp bij het complex, die vooral \'s zomers lawaai maakt.

De Boer en Stoop hadden een zienswijze van 36 pagina’s ingeleverd, waarin ze wezen op de ontbrekende onderzoeken, die volgens hen voor het woningbouwplan nodig zijn. "Het plan is alleen stedenbouwkundig getoetst en niet aan de omgeving", aldus André Stoop. Hij wees ook fijntjes op de belofte van de gemeente om niet op de betreffende plek te bouwen, zoals hem en De Boer bij hun verhuizing naar Houtigehage was beloofd.

Wethouder Robin Hartogh Heys erkende dat het beleid van de gemeente om niet direct in de buitendorpen te bouwen is gewijzigd. "Die constatering is terecht. We wijken af van het beleid van toen en willen juist meer woningen in de buitendorpen bouwen."