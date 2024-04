Man vlucht voor politie na korte achtervolging

di 9 april 2024, 15.28 uur

DRACHTEN - Een man sloeg dinsdagmiddag op de vlucht voor de politie. Bij de politie was een melding binnengekomen dat de man drugs had gebruikt.

De man werd korte tijd later door de politie gade geslagen toen hij aan het rijden was. Er ontstond een achtervolging door een woonwijk. De man reed in een auto met buitenlands kenteken.

De bestuurder negeerde het stopteken op de Houtlaan en ging er vandoor. De politie wist de bestuurder uiteindelijk klem te rijden op Nachtegaalstraat.

De man ging er daar te voet vandoor. De man werd na een korte achtervolging te voet staande gehouden. Hij is daarna overgebracht naar het politiebureau. De auto van de verdachte is door agenten doorzocht en ook meegenomen naar het bureau.

De verdachte laat weten dat er helemaal geen sprake was van drugsgebruik en dat er ook geen drugs is gevonden in de auto. De auto is wel in beslag genomen omdat hij reed met een geschorst rijbewijs.