Acht kievitsnesten leeggeroofd (en niet door een roofdier)

di 9 april 2024, 12.18 uur

DRACHTEN - Een rooftocht op het Noordereiland bij Drachten heeft ertoe geleid dat acht kievitsnesten zijn leeggeroofd. En deze keer niet door katten, ratten of vossen.

Haiko van der Werff van de vogelwacht is er zeker van dat het gaat om de mens. Volgens Van der Werff zijn alle acht nestjes op het eiland leeggeroofd. "Dit is ook niet door roofdieren gedaan. Mensen hebben het eiland afgestroopt en de veelal bebroede eieren meegenomen of 'gewoon' uit het nest gegooid."

Van der Werff laat op Facebook weten dat er inmiddels bij de politie aangifte is gedaan. "En blijkbaar is cameratoezicht in de toekomst noodzakelijk...."

Mensen die mogelijk iets verdachts hebben gezien, kunnen contact opnemen met de vogelwacht It Súd & Omkriten.

Noordereiland

Het Noordereiland ligt ter hoogte van het Bûtenstfallaat aan de westkant van Drachten in het Geaster Djip. Het eiland is in 2004 ontstaan bij de herinrichting van het Bûtenstfallaat. Het eiland is aangelegd met als doel compensatie te bieden aan weidevogels en andere vogelsoorten.