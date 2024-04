Hulptransport vanuit Drachten naar Moldavië en Armenië

zo 7 april 2024, 12.00 uur

DRACHTEN - Met zeven vrachtwagens vertrok zaterdagochtend een hulptransport vanaf de Roef in Drachten. De reis van de lokale chauffeurs gaat naar Moldavië en Armenië.

Het hulptransport staat onder regie van Stichting Mensenkinderen uit Nunspeet en één transport gaat naar Moldavië en één naar Armenië. Beide landen worden momenteel geconfronteerd met enorme aantallen vluchtelingen terwijl het al straatarme landen zijn.

Moldavië

Voor Moldavië is dit inmiddels het 5e hulptransport in voorbereiding, 4 auto’s brengen allerlei spullen voor de eerste levensbehoeften: aardappelen, wortelen, uien, meel, enz. Maar ook non-foodproducten als schoolmeubilair, kleding, sportkleding, toiletartikelen, hygiënemateriaal, vloertegels, worden gebracht. In Moldavië worden de spullen door lokale kerken verspreid onder de bevolking en vluchtelingen.

Dozen speelgoed

Kinderen van chr. basisscholen in De Knipe en Feanwâlden en Jistrum hebben schoenendozen gevuld met speel- en knutselmateriaal. Deze dozen worden in diverse dorpen uitgedeeld tussen kinderen tussen 0 tot 12 jaar.

Armenië

Naar Armenië reizen drie auto’s: één met een combine voor een landbouwproject van St. Mensenkinderen om arme mensen te helpen met het zaaien en oogsten van hun gewassen.

De tweede auto is met bouw- en isolatiematerialen vanuit Mensenkinderen bestemd voor een op te zetten centrum voor gehandicapte kinderen in Vahagni. Een jongerengroep gaat in de zomer hierbij praktisch helpen.

De derde auto is van \'Daken voor Armenië’ een stichting uit Ureterp die het dak van het gehandicaptencentrum gaat maken. Zij brengen isolatiemateriaal, bitumen, gereedschap etc. Later dit jaar gaan ze ook daken van hele slechte huisjes maken.

De goederen en de brandstofkosten van het transport worden betaald uit giften of worden geschonken door bedrijven, instellingen en particulieren. Via de stichtingen is het mogelijk om geld te doneren met de vermelding 'bijdrage transportkosten'.

