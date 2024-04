Automobiliste gewond bij botsing tussen twee voertuigen

do 4 april 2024, 18.05 uur

DRACHTEN - Een automobiliste is donderdag gewond geraakt bij een botsing tussen twee voertuigen op de Noorderhogeweg in Drachten. De vrouw zat in de Nissan en werd van achteren aangereden door een taxibusje.

Het ongeval vond om 16.39 uur plaats. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De vrouw is met nekklachten meegenomen in de ambulance. De chauffeur van het taxibusje is ook gecontroleerd, maar kwam met de schrik vrij.

De botsing werd afgehandeld op een parkeerplaats aan de Tussendiepen, waardoor het overige verkeer weinig hinder ondervond. Een berger heeft de beschadigde voertuigen afgevoerd.

