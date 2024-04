'Provincie wil aquaduct als vervanging brug Kootstertille'

wo 3 april 2024, 19.48 uur

KOOTSTERTILLE - De provincie Fryslân heeft een sterke voorkeur om een aquaduct aan te leggen bij Kootstertille ter vervanging van de huidige brug. De provincie zou dit onlangs hebben laten weten aan de Fietsersbond.

In een brief aan de Statenleden schrijft de Fietsersbond: "Na overleg met de provincie zijn wij best wel geschrokken van hun insteek. Zij kiezen waar mogelijk voor aquaducten. Dit betreft in ieder geval voor de vervanging van de brug bij Kootstertille en die bij Spanneburg. Beiden onderdeel van provinciale wegen."

Fietsplezier

De Fietsersbond vreest dat het hoogteverschil aanzienlijk toeneemt als er aquaducten worden aangelegd. Het aantal hoogtemeters zou verdubbelen waardoor het fietsgemak er niet beter op wordt.

Kosten

Statenfractie GrienLinks wil van de provincie weten hoe het zit met de kosten. Statenlid Elsa van der Hoek: "Als de bruggen vervangen worden door een andere brug, zijn de kosten voor Rijkswaterstaat. Maar als er een aquaduct voor in de plaats komt, kost dat de provincie veel extra geld. We krijgen steeds van de provincie te horen dat er veel minder geld is, en zeker geen geld voor nieuwe voorstellen. Dat kunnen wij niet met elkaar rijmen."

"Daarom willen wij weten hoeveel de extra kosten van een aquaduct zijn, hoe we dat zouden moeten betalen en wie de uiteindelijke keuze maakt. En natuurlijk ook welke financiële risico’s eraan verbonden zijn, want aquaducten pakken vaak duurder uit."

