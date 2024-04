Hondshaai gered van Amelander strand

wo 3 april 2024, 19.38 uur

NES (AMELAND) - RTZ & Dierenambulance Ameland moest tijdens het Paasweekeinde in actie komen voor een gestrande hondshaai. Een wandelaar had haar gevonden en dacht dat het ging om een kleine haai. Omdat ze nog leefde, werd de dierenambulance gebeld.

"Dit was een heuse spoedmelding aangezien haaien, anders dan bijvoorbeeld bruinvissen, niet boven water kunnen ademen. Gelukkig waren we op tijd om het prachtige dier te redden." zo laat de dierenambulance weten.

"We hebben de jongedame, want dat is het, naar het Natuurcentrum Ameland in Nes gebracht waar ze rustig bij mag komen van dit hachelijke avontuur."

Het betrof een hondshaai en heeft een leeftijd tussen de 2 en 3 jaar. De hondshaai is een algemene soort. Ook in de rest van Europa. De solitaire hondshaai is vooral in de schemering en 's nachts actief. Zijn voedsel zoekt de vis op de bodem en bestaat voornamelijk uit schaal- en schelpdieren, wormen en kleine visjes.