Brand in loods aan Industrieweg in Appelscha

wo 3 april 2024, 14.35 uur

APPELSCHA - In een grote loods aan de Industrieweg in Appelscha brak woensdagmiddag brand uit. De eerste brandweerploeg werd om 13.35 uur gealarmeerd.

Na aankomst is er gelijk een zogenaamde 'binnenaanval' uitgevoerd om de brand te bestrijden. Een hoogwerker van de brandweer is ingeschakeld om te assisteren bij de brand. De brandhaard zat namelijk in het dak.

Eén persoon raakte lichtgewond bij de brand. Hij was aanwezig in het pand en ondernam een eerste bluspoging. Hij werd opgevangen door een ter plaatse gekomen ambulance. Hij had rook ingeademd.

