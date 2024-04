Bestelbus eindigt in het water langs Nipkowlaan

di 2 april 2024, 17.40 uur

DRACHTEN-AZEVEN - Een bestelbus is dinsdagmiddag in het water gereden langs de Nipkowlaan in Drachten. Vermoedelijk is een vergeten handrem de oorzaak van het ongeval.

Bij het ongeval raakte niemand gewond. Een berger is gebeld om de auto uit het water te takelen.

FOTONIEUWS