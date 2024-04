Busje gekanteld na botsing op Gerdyksterwei

di 2 april 2024, 16.35 uur

BEETSTERZWAAG - Op de Gerdyksterwei in Beetsterzwaag is dinsdagmiddag een busje gekanteld na een botsing met een personenauto. Bij de aanrijding kwamen alle betrokkenen met de schrik vrij.

De automobilist kwam vanuit Beetsterzwaag en ging in de richting van Gorredijk maar reed hierbij over de andere weghelft. De tegemoetkomende bestuurder van het busje was nog de berm ingereden om de auto te ontwijken maar kon een botsing niet voorkomen.

De inzittenden van beide voertuigen, onder wie twee kinderen, zijn door het ambulancepersoneel gecontroleerd. Zij kwamen met de schrik vrij.

Vanwege de berging was de weg enige tijd afgesloten voor het doorgaande verkeer. Omdat in het busje 3200 kilogram aan gereedschap lag, had de berger moeite om de bus weer op vier wielen te zetten.

