Deel van Stienstrawei is plotseling een fietspad geworden

di 2 april 2024, 15.50 uur

BOELENSLAAN - Een klein gedeelte van de Stienstrawei bij Boelenslaan is plotseling een fietspad geworden. Buurtbewoners trokken vanwege deze verandering aan de bel bij de FNP die op haar beurt weer vragen stelt aan het gemeentebestuur.

Een deel van de Stienstrawei is recent door de gemeente Achtkarspelen verhard terwijl een ander deel een zandweg is gebleven. Bovendien is de weg doodlopend gemaakt omdat er plotseling een stukje fietspad is gerealiseerd.

De FNP wil nu weten waarom niet de gehele weg is verhard en waarom het fietspad er gekomen is. Door de plaatsing van paaltjes kunnen automobilisten en trekkers er niet meer langsrijden. De partij wil verder weten of er overleg is geweest met de buurtbewoners.

Ook bestaan er zorgen over de hulpdiensten die er nu niet meer langs kunnen rijden. Om de andere kant van de weg te kunnen bereiken moet er nu omgereden worden via de Spekloane.