Leegloop in Surhuisterveen door tekort aan woningen

di 2 april 2024, 10.28 uur

SURHUISTERVEEN - Surhuisterveen heeft te maken met een groeiende woningnood. Geschikte en betaalbare huisvesting is steeds lastiger te vinden. Plaatselijk Belang Surhuisterveen luidt nu samen met Stichting Contactraad SWA de noodklok.

"Dit probleem heeft ernstige gevolgen voor onze gemeenschap en leidt tot een leegloop en belemmert de doorstroom." aldus dorpsbelang. Ook zijn er gevolgen voor de sociale cohesie en economische vitaliteit van Surhuisterveen.

"Het gebrek aan voldoende betaalbare woningen heeft geleid tot een verontrustende trend van leegloop in ons dorp. Jonge gezinnen trekken weg naar omliggende gemeenten waar

meer mogelijkheden zijn op het gebied van woningbouw. Dit heeft niet alleen een impact op onze lokale economie, maar ook op voorzieningen zoals scholen, winkels en verenigingen die afhankelijk zijn van een stabiele en groeiende bevolking."

De gemeenteraad van Achtkarspelen wordt opgeroepen om in actie te komen. "Wij pleiten voor een ambitieus en doortastend beleid dat gericht is op het stimuleren van woningbouw in Surhuisterveen. Ondanks het op meerdere manieren aankaarten van dit issue, waarbij we antwoorden krijgen waarom iets NIET lukt, vragen we u als gemeenteraad om te kijken wat WEL kan."

Dorpsbelang en Stichting Contactraad SWA zien wel mogelijkheden. Zo kan er uitgebreid worden in omliggende weilanden en kan de doorlooptijd van bouwprojecten verkort worden om de snelheid erin te houden. Ook zijn er nog braakliggende terreinen in het dorp waar huizen gebouwd kunnen worden.