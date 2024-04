Rookwaar flink duurder door recordverhoging accijnzen

ma 1 april 2024, 14.52 uur

LEEUWARDEN - Vanaf vandaag is de prijs van rookwaar aanzienlijk gestegen door een recordverhoging van de accijnzen. Een pakje shag kost nu 8 euro meer, met de prijs voor een pakje van 50 gram op 24,62 euro.

Dit is de grootste prijsstijging ooit voor roltabak, waarvan 6,52 euro accijns is en nog eens 1,37 euro aan btw wordt toegevoegd.

Ook sigaretten worden duurder; voor een pakje van twintig sigaretten moet vanaf nu ongeveer 11 euro betaald worden, een stijging ten opzichte van de eerder gangbare 9 euro.

Verkoopverbod

De maatregel is onderdeel van een breder beleid van het demissionaire kabinet om roken te ontmoedigen. Naast de jaarlijkse verhoging van de accijnzen op 1 april, worden tabaksproducten in winkels afgeschermd en is de online verkoop van tabak aan banden gelegd. Vanaf juli wordt de verkoop van tabak in supermarkten volledig verboden, waarbij sommige supermarkten al vooruitlopen op deze regelgeving door nu al tabak uit de schappen te halen.

Drempel

Experts zoals Marc Willemsen van het Trimbos Instituut en consumentenpsycholoog Patrick Wessels benadrukken dat naast de financiële drempel, de psychologische impact van dergelijke prijsverhogingen niet onderschat moet worden. Ze hopen dat de hogere prijzen rokers zullen aanzetten tot stoppen, mede door de bewustwording van de besparing die het stoppen met roken op jaarbasis kan opleveren.

Rookvrije generatie

De overheid ziet in de verhoging van accijnzen een tweeledig voordeel: enerzijds draagt het bij aan het ontmoedigen van roken en het streven naar een rookvrije generatie in 2040, anderzijds levert het een aanzienlijke bijdrage aan de schatkist. Vorig jaar betaalden rokers al 3,1 miljard euro aan accijns, waar nu dus een flinke schep bovenop komt.

