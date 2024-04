Tijd voor lachen: 1 april grappen op een rij

ma 1 april 2024, 10.15 uur

BURGUM - Een goede 1 april grap is tegenwoordig zeldzaam. En als hij wel aanslaat, moet hij soms al teruggetrokken worden voordat het 'zo ver' is. Zo ook bij Omrin. Het bedrijf kondigde aan om de afvalbakken kleiner te maken. Er kwamen vrijdag zoveel reacties binnen dat de afvalverwerker 1 april niet meer kon afwachten.

WâldNet verzamelde een aantal regionale 1 april grappen. Ontdek om welke grappen het ging:

Onbemand dienstvoertuig voor politie in Zuidoost

Een baanbrekende ontwikkeling bij de politie Zuidoost-Fryslân. Zij kregen de eer om een onbemand dienstvoertuig te gebruiken. De wijkagenten, Japke Panman en Leon Helder, bedienen het voertuig vanuit een centrale surveillancepost.

Overstap naar Friese Boys

Friese Boys uit Kollumersweach meldt dat de gebroeders Rozema volgend seizoen gaan spelen bij hun! Lars en Sven zien geen sportieve verbetering bij VV Zwaagwesteinde en willen graag meewerken aan de ambities van Friese Boys. Mooie bijkomstigheid is dat ze beide een trainingscursus gaan volgen en een jeugdploeg van Friese Boys gaan trainen.

Zeg vaarwel tegen gesjouw!

Bij de Albert Heijn in Gorredijk hebben ze een nieuwe boodschappentas geïntroduceerd. "Heb jij ook zo'n hekel aan zware boodschappentassen? Dat dachten wij al! Daarom introduceren wij onze nieuwste uitvinding: de Anti-Zwaartekracht tassen.

Bekijk hier de video voor de uitleg

Blijf binnen, wasbeer in Suwâld

SV Suwâld meldde dat maandag één van de ontsnapte wasberen was gespot vlakbij de voetbalvelden. Het verzoek aan alle inwoners van Suwâld is om alert te zijn. "Meerdere vallen zullen in de buurt worden geplaatst om de wasbeer te vangen...."

Stadsrechten?

De gemeente Noardeast-Fryslân had in de afgelopen week een vage grap over het opgeven van de stadsrechten van Dokkum. Wat precies de clou was, is bij WâldNet tot op heden onduidelijk.

Hoogwerker bij brandweer

Vanaf maandag zou de brandweer van Surhuisterveen op pad gaan met deze combinatie:

"Vanuit veiligheids- en arbo overwegingen zullen wij niet meer uitrukken met ladders. Als we voortaan de hoogte in moeten zullen wij eerst de steiger opbouwen waarna we bijvoorbeeld een schoorsteen brand te lijf zullen gaan. Een mooie combinatie al zeggen wij het zelf."

Verbod op Ajax-shirts

Voor de kinderen van CBS De Boustien in De Westereen was het even schrikken. De school deed op 1 april Ajax-shirtjes in de ban. De shirtjes zijn enorm populair "echter staat het vele support dat de Amsterdammers ontvangen in schril contrast met de huidige prestaties." aldus de schoolleiding.

"In het kader van de wettelijke opdracht voor burgerschap, diversiteit en kansengelijkheid, heeft CBS De Boustien besloten per maandag a.s. alle Ajax-uitingen te verbieden. Het geeft een nieuwe generatie de kans zich te oriënteren op andere, beter presterende voetbalclubs”, zo laat de basisschool weten.

Hondenpoep dna

In het dorp Ee werden mensen opgeroepen om het dna van hun hond af te staan. Aan de hand van het dna kan dan de verantwoordelijke hond opgespoord worden die zijn poep niet heeft opgeruimd. Er is een speciale inspecteur ingesteld.

Getatoeëerde bonuskaart

De Albert Heijn streeft naar duurzaamheid. Eerder werd al de overstap gemaakt naar de digitale bonuskaart, maar de AH in Oosterwolde gaat een stapje verder. Om het leven van de klant gemakkelijker te maken presenteert de Albert Heijn in Oosterwolde de getatoeëerde bonuskaart.

Bekijk hier de video.

Nieuw vervoersmiddel Schildpaddenopvang

Stichting Schildpaddenopvang in Harkema ontving van een anonieme sponsor een nieuw vervoersmiddel: een krachtige drone die de stichting in staat stelt elke gevonden schildpad in Nederland op te halen. Met een indrukwekkend bereik van maar liefst 600 kilometer, GPS en camera's zal deze drone een waardevolle toevoeging zijn om gedumpte gevonden schildpadden razendsnel naar de basis in Friesland te krijgen.

"vanaf tweede paasdag kondigen we met vreugde aan dat deze drone in gebruik zal worden genomen in Nederland. We moedigen iedereen aan om de lucht goed in de gaten te houden, want deze drone zal de hele dag testvluchten gaan maken", aldus de stichting.

Weet jij ook nog regionale 1 april grappen? Laat het weten in de reacties of mail ons. Zelf een leuke foto gemaakt van een 1 april grap? Plaats dan een Waldkykje!

