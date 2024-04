Dronken automobilist raakt van de weg en belandt in greppel

ma 1 april 2024, 1.30 uur

DRACHTEN - De rit naar huis eindigde voor een dronken automobilist zaterdagavond in de greppel. De man reed over de Suderskarren bij Drachten toen hij met zijn voertuig aan de rechter kant in de berm belande. Ternauwernood wist hij nog uit een slootje te blijven, maar door deze stuurcorrectie kwam hij aan de andere kant van de weg in de greppel.

Aangetroffen door voorbijganger

Een automobilist die rond 23.20 uur langsreed zag de auto in de greppel liggen en ging een kijkje nemen. Hierop werden de hulpdiensten gealarmeerd. Agenten die als eerste ter plaatse waren schoten te hulp en hielden het slachtoffer bij kennis. Er kwamen twee ambulances ter plaatse om eerste hulp te verlenen aan deze bestuurder.

Aangehouden

Nadat de man door de hulpdiensten uit het voertuig was gehaald werd hij onderzocht in de ambulance. Hier werd ook duidelijk dat de man onder invloed van alcohol bleek te zijn. Hierop is de bestuurder van de auto aangehouden.

Bloedproef

Uiteindelijk is de man overgebracht naar het UMCG in Groningen. Daar zal ook bloed worden afgenomen om te kijken hoeveel alcohol de man precies in zijn bloed had. Zijn auto is door een ter plaatse gekomen berger uit de greppel gehaald.

