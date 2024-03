Gratis zonnebrandcrème in Ooststellingwerf

zo 31 maart 2024, 12.40 uur

APPELSCHA - In Ooststellingwerf is vanaf nu op diverse locaties gratis zonnebrandcrème beschikbaar. De gemeente wil hiermee zowel inwoners als toeristen helpen om hun huid te beschermen en bewuster te maken van het belang van een goede zonbescherming.

"Als je naar het strand gaat zit de zonnebrandcrème vaak wel in de tas, maar veel mensen vergeten het als ze gewoon een dagje op pad gaan. Of als de zon toch onverwacht doorbreekt," zegt wethouder Esther Verhagen.

Zonnecrèmepalen

De gemeente heeft drie vaste zonnecrèmepalen geplaatst, bij het Buitencentrum en aan de Boerestreek in Appelscha, en tegenover het Le Brocope theater in Oldeberkoop. Deze palen werken op zonne-energie en meten de UV-index en het risico op verbranding. Daarnaast zullen er de komende maand nog vijf mobiele dispensers worden geplaatst op verschillende locaties in de gemeente. De zonnebrandcrème met beschermingsfactor 30 tegen UVA- en UVB-straling is waterbestendig, parfumvrij, PH-neutraal en geschikt voor kinderen.

De locaties van de dispensers en zonnecrèmepalen zijn zorgvuldig gekozen in overleg met lokale belangenorganisaties en de toeristische sector. In het najaar van 2024 zal het gebruik van de zonnecrèmepalen worden geëvalueerd in samenwerking met de leverancier en lokale belangen, voordat er eventueel een vervolg aan wordt gegeven.