Man met honkbalknuppel aangehouden in Hurdegaryp

zo 31 maart 2024, 11.14 uur

HURDEGARYP - Een 37-jarige automobilist uit Leeuwarden werd donderdagnacht door de politie aangehouden in Hurdegaryp. De bestuurder werd omstreeks 1.30 uur gecontroleerd aan de Rijksstraatweg.

Voor de agenten was het gelijk duidelijk dat de man onder invloed van drugs was. Een speekseltest bevestigde dat korte tijd later. In de auto van de man werden een mes, een honkbalknuppel en een gebruikershoeveelheid drugs aangetroffen.

In de kofferbak lagen onder andere bekabeling en een aantal accu’s die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. De auto en alle aangetroffen goederen zijn in beslag genomen.

De man werd meegenomen naar het cellencomplex in Leeuwarden waar bloed is afgenomen voor verder onderzoek. De man werd aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs, heling, wapenbezit en het niet voldoen aan een vordering om aanwezige drugs af te geven.

Tegen een vrouwelijke passagier werd proces-verbaal opgemaakt in verband met het bezit van pepperspray.