Badeendjes gaan weer racen op Koningsdag

za 30 maart 2024, 12.06 uur

DOKKUM - Op Koningsdag wordt dit jaar weer een badeendjesrace gehouden in het centrum van Dokkum. Ook dit jaar, nu voor de achtste keer, worden de eendjes weer losgelaten om te racen voor het goede doel onder begeleiding van Brandweer Dokkum.

Het is zo langzamerhand een traditie geworden dat Lions Noordoost Friesland de race organiseert.

Net als voorgaande jaren gaan een aantal scholen en verenigingen lootjes verkopen. Hiervoor krijgen zij een vergoeding van een euro per lot. Zo wordt een mooie win-win situatie.

Het doel van dit jaar is de aanschaf van een koffie- en theefiets voor Bij Bosshardt in Dokkum. Niet iedereen die het nodig heeft, durft zelf de stap te nemen om naar het buurthuiskamer aan de Oostersingel 15 te komen.

Om die drempel te verlagen, komt het Leger des Heils met deze fiets naar de mensen toe. Om een kopje koffie of thee uit te delen of gewoon voor een praatje. Zo simpel, maar zo broodnodig voor een deel van deze, vaak eenzame, mensen in onze samenleving. De fiets zorgt voor verbinding en is tevens een gebaar om gezien en gehoord te worden door vrijwilligers en medewerkers van het Leger des Heils.

De prijzen die mensen kunnen winnen, zijn beschikbaar gesteld door lokale ondernemers en betrokken mensen.

Om 14 uur zal het startschot klinken en worden de eendjes losgelaten.