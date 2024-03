Zoektocht op het water naar vermist persoon

vr 29 maart 2024, 16.35 uur

AUGUSTINUSGA - Op het Prinses Margrietkanaal nabij de brug bij Blauwverlaat is momenteel een zoekactie gaande. Sinds vrijdag 12.30 uur is de politie daar op zoek naar een vermist persoon. In de nabijheid van het water is een voertuig leeg aangetroffen met de sleutels er nog in.

Zoektocht op het water

Met behulp van een politieboot werd druk gezocht in het water. Vanwege de veiligheid moest het scheepvaartverkeer op gepast afstand voorzichtig passeren. Een schip van Rijkswaterstaat was ter plaatse om het zoekgebied af te schermen zodat schepen niet door dit deel van het water voeren.

Geparkeerde auto

Aanleiding voor de zoektocht was een auto die langs het water geparkeerd stond. In het voertuig lagen de sleutels en een mobiele telefoon. Agenten hebben de auto doorzocht op zoek naar meer aanwijzingen.

Niet de vermiste Groninger

Woordvoerder van Politie Noord-Nederland Matthijs van Houten liet deze site weten dat het niet gaat om de vermiste man uit Groningen. Sinds 11 maart is deze 59-jarige man vermist vanuit Peize of de stad Groningen. Over de persoon waar nu naar wordt gezocht is niets bekend gemaakt.

