Dokkumer (53) op scootmobiel blijkt notoire bierdief

vr 29 maart 2024, 15.20 uur

DOKKUM - Een 53-jarige Dokkumer op een scootmobiel is door de politie opgepakt voor diefstal. Op slinkse wijze wist hij telkens een krat bier buit te maken op zijn scootmobiel.

Op vrijdag 22 maart slaagde zijn diefstal in de Jumbo aan de Hantumerweg in Dokkum. De man reed met zijn scootmobiel naar de drank-afdeling en had een kleed over zich heen. Hij pakte vervolgens een krat bier en schoof dat tussen zijn benen en bedekte het. Vervolgens rekende hij bij de kassa alleen een kleinigheid af.

Bij de Albert Heijn aan de Koophandel in Dokkum herhaalde hij donderdag hetzelfde trucje. Deze keer werd een krat Hertog Jan bier meegenomen. Deze keer werd zijn diefstal gade geslagen door het supermarkt-personeel. De man werd betrapt en later overgedragen aan de politie.

De man werd dinsdag ook al op heterdaad betrapt toen hij vleeswaren had gestolen in de Jumbo aan de Hantumerweg in Dokkum.