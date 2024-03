Sportief talent gehuldigd in Achtkarspelen

do 28 maart 2024, 12.10 uur

BUITENPOST - De raadzaal van Achtkarspelen stond woensdagmiddag in het teken van sport en kampioenen. Wethouder Jouke Spoelstra huldigde de sportieve talenten van 2023 uit de gemeente. Sporters en sportteams die in 2023 een nationale of internationale titel behaalden, konden zich voor de huldiging aanmelden.

Wethouder Jouke Spoelstra: "Wy binne grutsk op ús sporters, sportklups en frijwilligers. Kampioen as net: sporten ferbynt, soarget foar wille by jong en âld en draacht by oan in sûne libbensstyl." Sportverenigingen zorgen voor een goede leefbaarheid in de gemeente. Met acties vanuit het Sportakkoord van de gemeente wordt ingezet op een positieve sportcultuur, jong in beweging, inclusief sporten en bewegen en duurzame sportaccommodaties.

Sportkampioenen 2023

Tijdens de huldiging werden de volgende sporters en sportclubs in het zonnetje gezet:

Gemma van der Werff (Nederlands kampioen Acro, damespaar Junior 2)

Dieuwke Boomsma (Nederlands kampioen Acro, damespaar Junior 1)

Jan Okke Loonstra (Nederlands kampioen Grasbaanrace Cup ST 125 cc en NK ST 250 cc)

Hermien Lourens (Nederlands kampioen Eendaagse fond Ladies League postduivensport)

Turnlust & GVV jeugd mix (Drievoudig Nederlands kampioen Groepsspringen C-lijn jeugd)

Turnlust & GVV junior mix (Nederlands kampioen Groepsspringen C-lijn)

Nick van der Bij (Nederlands kampioen Individueel springen B-lijn Airtrack)

Turnlust & GVV (Nederlands kampioen Microteam Groepsspringen)

WSBF (Nederlands kampioen Acro E-junioren trio)

Andrew Larasen (Nederlands Kampioen atletiek mannen 50+ indoor 800 m. en 1500 m.+ outdoor (400 m., 800 m. en 1500 m.)

Liesbeth Larasen-Talstra (Nederlands kampioen atletiek vrouwen 50+ outdoor 100 m. en 200 m.)

De gemeente kijkt terug op een geslaagde huldiging met een mooie variëteit aan sporten. De gehuldigde sporters kregen een attentie en een cheque voor hun sportclub.

