Politie 'jaagt' op 120 jongeren tijdens Jachtseizoen

do 28 maart 2024, 9.48 uur

GORREDIJK - De gemeente Opsterland, de politie en Code Hans organiseerden woensdagavond het evenement Jachtseizoen. Tussen 19.00 en 20.15 uur gingen circa 120 jongeren tussen de 12 en de 18 jaar op de vlucht voor de politie en de handhaving.

Het doel: bij drie stempelposten een stempel halen en uitkomen bij de finish, zónder in handen te vallen van de politie of handhaving.

Met het evenement willen de organiserende partijen het werk van politie, het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (Riec) en de eigen jongerenwelzijnsorganisatie Code Hans onder de aandacht brengen bij de jeugd.

De jeugd kreeg van te voren de spelregels uitgelegd van jeugd Boa Elisa waarnaar burgemeester Andries Bouwman het start schot gaf. De jongeren kregen 10 minuten voorsprong om uit handen te blijven van de handhaving en de politie.

De jeugd was zeer fanatiek en zeker creatief. In de spelregels werd duidelijk aangegeven dat je het spel lopend moest afleggen. Een meisje dacht de politie en de handhaving te slim af te zijn om het spel af te leggen op een paard. Helaas voor het meisje is een ruiter een volwaardige weggebruiker.

De jeugd moest in totaal drie stempels halen bij Speeltuin de Brouwerij, School Loevestein en Zwembad de Delte om vervolgens de finishen bij de Skans. De jeugd werd telkens slimmer en pakte voornamelijk steegjes en bos gebieden om hun volgende punt te bereiken.

Ook ging het even mis tijdens het op jagen van twee meisjes. Een agent was uitstapt en had zich verstopt achter de bosjes. Een politieauto jaagde de meisjes richting de verstopte agent. Door de fanatieke strijd kwam de agent hard ten val tijdens het tikken van de meisjes. De meisjes waren zeer zorgzaam en vroegen direct hoe het met de agent ging. Doordat de meisjes zo zorgzaam waren heeft de politie de meisjes laten lopen en konden het spel vervolgen.

Om 19.48 uur kwam Milan Stoelwinder als eerst aan op de Skans en ging er vandoor met de hoofdprijs. Omstreeks 19.52 uur wist Willem Huiskamp als tweede de finish te bereiken. Siem de Jong, Sep Lok en Lieuwe Hamburg kwamen samen over de finish en werden alle drie derde.

De politie, het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (Riec) en jongerenwelzijnsorganisatie Code Hans kijken terug op een geslaagde avond in Gorredijk.

