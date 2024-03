Hennepplantage in Wergea opgerold: 37-jarige man aangehouden

wo 27 maart 2024, 15.35 uur

WERGEA - In een vroege ochtendoperatie heeft de Criminaliteit Interventie Groep van de politie een hennepplantage aan de H.J. Kooistrawei in Wergea opgerold. Een 37-jarige man, zonder bekende woon- of verblijfplaats, is hierbij in hechtenis genomen.

Bij de doorzoeking van de betreffende woning troffen agenten een volledig operationele hennepkwekerij aan. Opmerkelijk was de ontdekking van stroomdiefstal, waarvoor de netbeheerder officieel aangifte deed.

De diefstal van stroom is een veelvoorkomend probleem bij illegale hennepkwekerijen, wat gevaarlijke situaties kan opleveren voor de omgeving.

In het kader van de aanpak om criminele winsten af te pakken, legde de politie beslag op de auto van de verdachte. Een gespecialiseerd bedrijf werd ingeschakeld om de hennepplantage te ontruimen.