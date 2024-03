Acht sociale huurwoningen opgeleverd aan Stationsweg

wo 27 maart 2024, 15.21 uur

DRACHTEN - Mevrouw Elzinga ontving woensdag als eerste de sleutel van haar nieuwe woning aan de Stationsweg in Drachten. Ze kreeg de sleutel uit handen van Elze Klinkhammer, directeur-bestuurder van woningcorporatie Accolade en Jan van der Meer, algemeen directeur van aannemer VDM Woningen.

"Ik ben hartstikke blij met de woning. Ik woon nu dichter bij mijn dochter en om bij de winkels te komen hoef ik alleen de straat maar over te steken", vertelt mevrouw Elzinga.

Energiezuinig wonen

De huizen zijn volledig elektrisch. Ze hebben een tuin en een berging en twee slaapkamers op de eerste verdieping. Daar is een badkamer met een tweede toilet. De huurprijs zit onder de sociale huurtoeslaggrens. Elze Klinkhammer vertelt: "Er is een enorme vraag naar sociale en energiezuinige woningen. Ik ben dan ook ontzettend blij dat we deze acht nieuwe huurders mogen verwelkomen. Mevrouw Elzinga wilde graag kleiner wonen. Ze huurde een gezinswoning van ons met vier slaapkamers. Die komt nu beschikbaar voor een groter huishouden. Win-win dus."

Bouwen met vaart

VDM Woningen is een ontwikkelende aannemer die haar houtsysteembouwwoningen grotendeels in de geïndustrialiseerde fabriek in Drogeham maakt. Daardoor is op de bouwlocatie een kortere bouwtijd nodig. \'Dat is een groot voordeel van onze bouwmethode, met name in binnenstedelijke nieuwbouw zoals hier aan de Stationsweg. Dat is wel zo fijn voor de omwonenden’, vertelt Jan van der Meer van VDM Woningen.

Goede communicatie

Omwonenden konden via www.bouwbuur.nl op de hoogte blijven van het project. Zo wisten ze wanneer een bepaald deel van de straat bijvoorbeeld minder goed bereikbaar was. Vlak bij de Stationsweg bouwt VDM Woningen in opdracht van Accolade aan De Tuinen nog eens zeventien huizen. Die woningen zijn naar verwachting voor de zomer klaar.

Updates over dit project staan ook op bouwbuur.nl.