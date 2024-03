Ree uit hek bevrijd door brandweer

wo 27 maart 2024, 12.35 uur

MARUM - De brandweer moest er woensdagmorgen aan te pas komen om een ree te bevrijden. Het dier was vast komen te zitten in een hek langs de motorcrossbaan aan de Kloosterweg in Marum. De Surhuisterveenster brandweer kwam ter plaatse om hulp te bieden.

Met behulp van een spreider werd het de spijlen van het hek verbogen, om vervolgens voorzichtig het reetje er uit te halen. Aangezien deze ree gewond was geraakt aan de achterpoten werd de dierenambulance op de hoogte gebracht. Het gewonde dier is vervolgens door hen overgebracht naar Faunavisie in Westernieland.

