Jelle Boerema wordt nieuwe wethouder in Achtkarspelen

wo 27 maart 2024, 12.30 uur

BUITENPOST - Jelle Boerema wordt de nieuwe wethouder van de gemeente Achtkarspelen. Dat heeft Gemeentebelangen Achtkarspelen woensdag bekendgemaakt. Hij vervangt Sierd Vegelin, die om persoonlijke redenen in maart afgetreden is als wethouder.

Jelle Boerema uit Burum is een ervaren wethouder, hij is 12 jaar wethouder geweest, eerst in Kollumerland c.a. en later in Noardeast- Fryslân. Daar heeft hij ervaring opgedaan met het opbouwen van een nieuwe gemeente.

Boerema is verder 25 jaar beroepsmilitair geweest bij de Koninklijke Landmacht met ervaringen in binnen- en buitenland.

Jelle Boerema zegt zin te hebben in deze nieuwe uitdaging. Hij omschrijft zichzelf als een bevlogen en betrokken persoon, die zich wil inzetten voor de inwoners. Momenteel is hij werkzaam als bewonersbegeleider bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

De nieuwe wethouder wordt in Achtkarspelen onder andere verantwoordelijk voor de werkgebieden Verkeer en Vervoer, Openbaar groen/groenonderhoud, Milieu, Onderwijs, Jeugdzorg, Volksgezondheid en duurzaamheid.