Lintje voor raadslid Klaas van Veelen uit Drachten (73)

wo 27 maart 2024, 9.17 uur

DRACHTEN - De 73-jarige Klaas van Veelen heeft een lintje, lid in de Orde van Oranje Nassau, gekregen van burgemeester Jan Rijpstra. Van Veelen is raadslid van de ChristenUnie bij de gemeente Smallingerland.

Klaas van Veelen is vanaf maart 2010 raadslid van de ChristenUnie. Tijdens zijn raadslidmaatschap heeft hij met veel toewijding de functie als waarnemend voorzitter van de gemeenteraad op zich genomen. Bij afwezigheid van de burgemeester trad hij regelmatig op als vertegenwoordiger van de gemeenteraad en de Gemeente Smallingerland.

Daarnaast was hij actief in de Voorbereidingscommissie waar vergaderingen worden voorbereid. Van Veelen trad hierin op als bewaker van het belang van de gemeenteraad. Ook is Van Veelen voorzitter geweest van de

Ronde Tafel.

Naast zijn jarenlange deelname in de gemeenteraad hield Klaas van Veelen zich, sinds 1973, ook op andere vlakken bezig met vrijwilligerswerk. Een greep uit zijn activiteiten door de jaren heen zijn; Leider jeugdclub GKV Drachten, Diaken GKV Drachten, Bestuurslid GPV Smallingerland, Ouderling GKV Drachten Zuidwest, Lid ledenraad woningbouwvereniging Smallingerland/Accolade.

Fractievoorzitter Sebastiaan Roelofs: “Wij zijn Klaas enorm dankbaar voor de extra inzet de afgelopen 2 jaar, samen met hem hebben we een stabiele fractie gecreëerd en staat er nu een team dat klaar is voor de toekomst. We zullen Klaas gaan missen met al zijn kennis en groot

rechtvaardigheidsgevoel.”

Van Veelen nam dinsdagavond afscheid. Jan Barkmeijer en Jeroen Bruinsma werden daarna beëdigd als raadslid en fractievertegenwoordiger.