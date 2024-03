'Gezin wacht al zes maand op WMO-hulp van Dantumadiel'

di 26 maart 2024, 22.40 uur

DAMWALD - Een ouder gezin uit Damwâld wacht al sinds september 2023 op de gemeente Dantumadiel voor hulp in huis. De mensen wonen in een vrijstaand huis met een douche boven en kunnen daar niet meer komen omdat ze slecht ter been zijn.

"Dit is ien situaasje...." zo maakte CDA raadslid Hilbrand Visser bekend. "....wylst wy yn desimber sieten te praten oer oaljebollen ferkeap op Aldjiersdei, binne der in pear hundert situaasjes ûntstien wer't minsken yn'e knel komme binne".

Excuses

De gemeente beloofde de mensen op 2 oktober dat er iemand van het gebiedsteam contact zou opnemen maar dat is nooit gebeurd. Visser vroeg dinsdagavond tijdens de raadsvergadering aan het college om excuses te maken. Raadslid Ferry van der Ploeg (FNP) kon zich daarin vinden.

Geen excuses

Dat gold niet voor Rommy Kempenaar. De wethouder denkt er niet aan om ruimhartig excuses aan te bieden. "Wy ha alle zeilen direkt bystelt doe't wy it wisten om 't op te lossen."

Zorgwethouder Kees Wielstra wees de raad op het verloop onder het personeel (en ziekte) en dat het ambtelijke apparaat hem al in een vroeg stadium aangaf dat ze de wachtlijsten niet weg konden krijgen. Geld was daarbij niet het enige probleem.

Meer informatie

Het voorbeeld van Hilbrand Visser staat volgens Wielstra helaas niet op zichzelf en er zijn meer mensen die gedupeerd zijn. Wielstra belooft dat er volgende week informatie over de WMO-aanvragen op de website en in de krant wordt gegeven en dat mensen persoonlijk worden benaderd met informatie over wat ze van de gemeente kunnen verwachten.

'Gjin fouten'

Ook Wielstra vindt een excuses alleen op zijn plek als er fouten zijn gemaakt. "Wy tinke dat wy gean fouten makke ha en wy ha ek net altyd de goeie ynformaasje krigen." Zo wijst Wielstra op de cijfers die het college kreeg. In februari 2023 was het aantal wachtenden 287 en in oktober was dat 86 geworden. "Us byld wie dat it reedlik ûnder kontrole wie, mar 86 fûne wy noch steeds te folle...."

Wielstra wil dat de gemeente Dantumadiel het probleem voortvarend gaat aanpakken en daarom is het college ook op tijd naar de raad gekomen om het probleem aan te kaarten.

'Stoer besluit'

Nadat Hilbrand Visser opnieuw vroeg om een excuses zei Kees Wielstra: "Miskien past it wol om as ried en as kolleezje us eksuses oan alle 19.000 ynwenners fan Dantumadiel oan te bieden omdat wy oait in ambtlike fusje betocht ha mei in organisaasje dy't sa grut wurden is dat er gjin goede tsjinstferlining nei us ynwenners mear mooglik wie." Wielstra wees de raad dat daarna een stoer besluit nam om vervolgens te gaan ontvlechten.

Het CDA besloot daarop om een motie van treurnis in te dienen vanwege het - in hun ogen - wanbeleid van het college. Over de motie werd dinsdagavond niet meer gestemd omdat er geen tijd meer over was. De vergadering wordt voortgezet op woensdagavond.