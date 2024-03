Mevrouw Klomp-van Dijk blaast 100 kaarsjes uit

di 26 maart 2024, 20.10 uur

FEANWALDEN - Mevrouw Klomp-van Dijk vierde dinsdag haar 100e verjaardag. Mevrouw Klomp woont sinds drie jaar in It Hofke in Talmahûs aan de Juliusstrjitte in Feanwâlden.

Burgemeester Klaas Agricola van de gemeente Dantumadiel kwam 's middags speciaal op bezoek om de jarige te feliciteren. Hij kwam samen langs met kinderburgemeester Arjen Wielinga.

Mevrouw Klomp groeide op in Franeker en trouwde in 1946 met Albert Klomp. Ze kregen drie dochters en een zoon en zeventien kleinkinderen en vijftien achterkleinkinderen. Haar man overleed in 2003.

