Subsidie voor experiment met verminderen van landbouwgif

di 26 maart 2024, 17.00 uur

LEEUWARDEN - Boeren en loonwerkers kunnen experimenteren met het afbouwen van het gebruik van landbouwgif en daarvoor subsidie aanvragen. De provincie Fryslân stelt daarvoor in totaal 60.000 euro beschikbaar.

De subsidieregeling is onderdeel van een groter programma. Daarmee wil de provincie een beweging op gang brengen om het gebruik van middelen voor het bestrijden van onkruid, insecten, schimmels, ziektes en plagen in Friesland af te bouwen.

De subsidieregeling is bedoeld om op kleine schaal te experimenteren met minder of geen gebruik van (chemische) middelen om gewassen - bijvoorbeeld aardappelen of tulpen - te beschermen. En dat op basis van de principes van geïntegreerde gewasbescherming: waarbij er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van preventieve of niet-chemische maatregelen, en zo weinig mogelijk van chemische middelen.

10.000 euro

Van 4 april tot en met 25 april 2024 kan de subsidie worden aangevraagd bij de provincie via www.fryslan.frl/subsidie-experimenten. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Per aanvraag is er maximaal 10.000 euro beschikbaar.

Breed programma

De komende jaren werkt de provincie aan het stimuleren van het afbouwen van gebruik van landbouwgif (of bestrijdings- en beschermingsmiddelen). De basis is een initiatiefvoorstel van Provinciale Staten. Gedeputeerde Friso Douwstra: "It is wichtich dat eltsenien yn Fryslân omtinken hat foar dit tema. Dat betsjut ek dat wy dy beweging nei ôfbouwen fan it gebrûk yn hiel Fryslân oantrúnje sille. It giet dan bygelyks om in bewustwurdingskampanje foar de húshâldens, mar ek in ûndersyk nei it gebrûk fan middels by de bedriuwen."

Gezonde leefomgeving

Het gebruik van landbouwgif kan grote gevolgen hebben voor de leefomgeving. Zo werd recent duidelijk dat Franse wijnboeren een verhoogd risico hebben op de ziekte van Parkinson. Vooral de boeren zelf lopen het grootste risico.