Woning vol rook door brand in pelletkachel

di 26 maart 2024, 15.41 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten is dinsdag gealarmeerd voor een pelletkachelbrand op de S. H. de Rooshof in Drachten. Omstreeks 14.07 uur werd de bewoner gealarmeerd door zijn wifi rookmelders dat er rook in de woning gedetecteerd was.

De bewoner is vervolgens naar binnen gegaan om de pelletkachel uit te doen en heeft vervolgens alle deuren afgesloten en de brandweer gealarmeerd.

De brandweer is vervolgens naar binnengegaan voor controle. Omdat er veel rook in de woning hing, hebben ze metingen verricht en de woning geventileerd.

Na zo'n 45 minuten kon de brandweer weer terugkeren naar de kazerne.

