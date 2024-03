Oefening: Winkelpand in 'brand' in Kollum

di 26 maart 2024, 10.30 uur

KOLLUM - De brandweer Kollum heeft maandagavond traditioneel altijd een oefenavond, maar deze keer was het een speciale oefenavond. Meindert de Boer en Teade van der Ploeg zijn in opleiding voor bevelvoerder. Er werd deze keer een winkelbrand in scéne gezet.

Op de Voorstraat in Kollum stond een winkelpand in "brand". Volgens de bewoner was de brand ontstaan tijdens het klussen in de meterkast. Eén van de bewoners schreeuwde vanuit het raam om hulp en moest worden gered. Het pand stond vol met rook terwijl nog twee slachtoffers er uit moesten worden gehaald. Het pand moest door de brandweer worden geventileerd.

De "brandoefening" werd twee keer gedaan, eerst met Meindert en daarna met Teade, na de beide oefeningen werd er op de kazerne nagepraat over deze oefenavond.

FOTONIEUWS