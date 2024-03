Politie zoekt getuigen van aanrijding met fietsster

ma 25 maart 2024, 22.41 uur

DOKKUM - Op de Bocksmeulen in Dokkum is vrijdag 13 maart een fietsster gewond geraakt bij een ongeval. De fietsster kwam rond 15.15 uur ter hoogte van de kruising met de Hogedijken ten val en raakte dusdanig gewond dat ziekenhuisopname noodzakelijk was.

De exacte toedracht van het ongeval niet bekend. Omdat er mogelijk een personenauto of bedrijfsauto bij het ongeval betrokken is geweest, is de politie op zoek naar betrokkenen of getuigen.

Ben jij bij het ongeval betrokken geweest of heb je het zien gebeuren, neem dan contact met de politie via 0900-8844. Het zaaknummer is 2024078131.