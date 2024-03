Brandweer en ambulance in actie bij CO-melding in Jubbega

ma 25 maart 2024, 18.41 uur

JUBBEGA - De brandweer van Jubbega moest maandagmiddag in actie komen voor een CO-melder die was afgegaan in een woning aan de Alberdaweg in Jubbega. De brandweer werd om 16.24 uur opgeroepen.

Ter plaatse bleek dat er één persoon mogelijk gewond was geraakt. Het slachtoffer werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Gelukkig viel alles mee, de persoon zou dezelfde dag het ziekenhuis verlaten hebben zonder blijvend letsel.

De brandweer heeft metingen in de woning verricht en het huis geventileerd.