Waar doe jij boodschappen en winkel je het liefst?

ma 25 maart 2024, 10.48 uur

LEEUWARDEN - Op maandag 25 maart wordt er naar zo'n 140.000 adressen in heel Fryslân een uitnodigingsbrief gestuurd met het verzoek om online deel te nemen aan het Koopstromenonderzoek 2024.

De gemeenten en de provincie Fryslân zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang. Tot en met 21 april kunnen alle Friezen de enquête online invullen. Deze zomer worden de resultaten gepresenteerd.

Voor het welzijn van de inwoners van de provincie Fryslân is het van essentieel belang dat dorpen en steden leefbaar en vitaal blijven, zowel nu als in de toekomst. De provincie Fryslân wil graag een actueel inzicht krijgen in de koopstromen tussen de verschillende winkelgebieden en kernen. Dit verzoek kwam op initiatief van Statenleden Goudzwaard (JA21) en Keuning (BBB). Het vorige onderzoek dateert inmiddels uit 2017.

Het onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen, horeca bezoeken en hoe tevreden ze zijn over de verschillende voorzieningen. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden en kernen in beeld. Het helpt daarmee gemeenten en de provincie bij het versterken en verbeteren van winkel- en horecavoorzieningen. Op basis van de uitkomsten kan aangegeven worden hoe het beleid daar de komende jaren op afgestemd kan worden.

Gedeputeerde Friso Douwstra: "De ôfrûne seis jier hat der in enoarme ûntwikkeling west yn it konsumintegedrach. Tink allinnich al oan de foarse ferhastiging fan it online winkeljen troch koroana. Dat en noch in soad oare ûntjouwings liede ta de heldere konklúzje dat it fan grut belang is om it keapstreameûndersyk yn Fryslân op \'e nij út te fieren."

Deelnemers gezocht

In de laatste week van maart start het veldwerk en loopt door tot en met 21 april 2024. In deze periode worden zo’n 140.000 inwoners uit Fryslân uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincie een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus.

De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 20 cadeaukaarten van 25 euro verloot.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.koopstromen.nl. Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek.