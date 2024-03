Gehandicapte man uit Gorredijk bestolen van driewieler

vr 22 maart 2024, 15.37 uur

GORREDIJK - Een gehandicapte man uit Gorredijk is donderdagavond bestolen van zijn driewieler. De diefstal vond omstreeks 21.15 uur plaats voor de pizzeria Pyramide aan de Hoofdstraat te Gorredijk.

De gedupeerde eigenaar gebruikte de driewieler veel en heeft nu alleen nog maar een brommobiel om van huis te kunnen komen.

De gestolen driewieler heeft een grijze kleur en is voorzien van een blauw kratje. Mocht u iets gezien hebben of heeft u camerabeelden in deze omgeving? Neem dan contact op met de politie 0900-8844. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2024074973

Naar aanleiding van de berichtgeving is de driewieler 's middags gevonden aan de Hegedyk in Gorredijk. De fiets is beschadigd en de politie roept nog altijd getuigen op om zich te melden.