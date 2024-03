Meine Hofman van Smallingerlands Belang stapt over naar ELP

do 21 maart 2024, 9.26 uur

DRACHTEN - Fractievoorzitter Meine Hofman van Smallingerlands Belang stapt over naar de ELP. Een conflict met de partij is de oorzaak.

Hofman zat tot op heden in de oppositie van de gemeenteraad van Smallingerland en met zijn overstap krijgt de ELP er een zetel bij. Smallingerlands Belang houdt twee zetels over in de gemeenteraad.

"De plaatselijke politiek draag ik een warm hart toe. Daarom heb ik besloten om niet zelfstandig verder te gaan en de versplintering van de gemeenteraad niet te vergroten, maar aansluiting te zoeken bij een passende partij. Die aansluiting heb ik gevonden bij de ELP." aldus Hofman.

De ELP, ook een oppositiepartij, heeft nu vier zetels. "Iedereen is welkom bij ELP wanneer je je wilt inzetten voor de inwoners van Smallingerland. We verwachten dat de kennis en ervaring van dhr. Hofman ook goed te kunnen inzetten bij de ELP. We vinden het mooi dat er niet is gekozen voor een eenmansfractie." aldus fractievoorzitter Yntze de Vries van de ELP.