Automobiliste slaat over de kop op de A7

do 21 maart 2024, 8.38 uur

DRACHTEN - Een automobiliste is woensdag over de kop geslagen op de A7 bij Drachten. De vrouw verloor vermoedelijk de macht over het stuur, kwam in de berm terecht en sloeg toen over de kop. Zij reed op dat moment richting Drachten.

De politie en een ambulance werden om 23.08 uur opgeroepen. De vrouw is gecontroleerd in de ambulance. Zij is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft het ongeval verder afgehandeld. Een berger heeft het voertuig opgehaald en weggebracht.

