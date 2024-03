Iepenloftspul Burgum speelt in mei de familievoorstelling Kening & Kening

di 19 maart 2024, 13.20 uur

BURGUM - Het Iepenloftspul Burgum komt dit jaar met de voorstelling Kening & Kening. Het theaterstuk wordt dit jaar gehouden op het terrein van de Centrale bij Noardburgum.

Het verhaal Kening & Kening is in 2000 als kinderboek geschreven door Stern Nijland en Burgumer Linda de Haan. Het boekje is in inmiddels in binnen- en buitenland in 12 talen uit gekomen en is nog altijd actueel.

Het boek is tot een openluchtspel bewerkt door regisseur Theo Smedes.

Waar gaat het over?

Het verhaal gaat over een koningin die graag met pensioen wil. Maar haar zoon de prins is niet getrouwd en heeft ook nog geen partner. Er komen allemaal prinsessen op audiëntie, waar de prins een keuze uit kan maken. Zal er een geschikte kandidate bij zitten. Of valt de prins niet op vrouwen?

Locatie

Het iepenloftspul speelt zich af op een prachtige plek bij de Engie Centrale Burgum. Daar ligt een klein koninkrijk verscholen aan de oever van het Bergumermeer.

Speeldata

Bent u nieuwsgierig geworden? U kunt kaarten bestellen via website www.iepenloftspul.nl

De datums:

23 mei try out

24 mei première

25 mei

26 mei matinee voorstelling

30 mei

30 mei

31 mei

1 juni