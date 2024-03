Gedroogde hennep in winkelpand, vrouw (48) aangehouden

za 16 maart 2024, 11.40 uur

DRACHTEN - De politie deed vrijdagavond een inval in een winkelpand aan de Zuidkade in Drachten. De politie laat WâldNet weten dat er een hoeveelheid gedroogde hennep werd aangetroffen.

Er is een 48-jarige vrouw uit Drachten aangehouden in verband met de hennep. De hennep is in beslag genomen. Er is een onderzoek ingesteld naar de herkomst van de gedroogde hennep.

De politie benadrukt dat er geen sprake was van een hennepkwekerij. Bij de inval waren vrijdagavond vier politieauto's aanwezig.